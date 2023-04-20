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Капризов получил удаление до конца матча за драку в матче с «Далласом»

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был удален до конца матча после драки во втором матче первого раунда плей офф НХЛ против «Далласа».

Капризов получил удаление за драку в матче с «Далласом»
© globallookpress.com

Встреча состоялась в Далласе и завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В третьем периоде у ворот «Старз» произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд, Капризов сошелся на льду с форвардом «Далласа» Максом Доми. По итогам драки Доми и Капризов получили по 10 минут штрафа и удаление до конца матча. Российский нападающий в этой игре очков не набрал.

Капризов установил рекорд в НХЛ

Счет в серии стал равным — 1–1. Третья игра состоится в Сент Поле 21 апреля.

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