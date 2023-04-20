Капризов получил удаление за драку в матче с «Далласом»

Встреча состоялась в Далласе и завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. В третьем периоде у ворот «Старз» произошла стычка с участием нескольких игроков обеих команд, Капризов сошелся на льду с форвардом «Далласа» Максом Доми. По итогам драки Доми и Капризов получили по 10 минут штрафа и удаление до конца матча. Российский нападающий в этой игре очков не набрал.