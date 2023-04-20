Менелл обратился к болельщикам после продления контракта с «Динамо»

Американский защитник Бреннан Менелл в своей социальной сети обратился к болельщикам после продления контракта с московским «Динамо» .

«Я очень рад остаться с «Динамо» на следующие три года! Вместе мы пойдём за кубком!» — написал Менелл.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге 25-летний игрок обороны дебютировал за минское «Динамо». Состав московского «Динамо» хоккеист пополнил по ходу чемпионата в прошлом сезоне и за 50 игр набрал 27 (2+25) очков при показателе полезности «+10». В плей-офф Менелл провёл шесть матчей, в которых сделал три результативные передачи.