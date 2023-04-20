$81.62-0.0489.46+0.09

«Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

«Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако
© Чемпионат.com

В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний защитник в декабре пополнил состав «Сочи», сыграл за команду 27 матчей, в которых набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 16 минут 32 секунды.

Всего в КХЛ защитник провёл 376 матчей, в которых набрал 52 очка — забросил 21 шайбу и отдал 31 результативную передачу. Показатель полезности составил «-47». Помимо «Сочи», Кудако выступал за «Северсталь» и «Сибирь».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий