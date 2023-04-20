Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с защитником Вадимом Кудако, сообщает пресс-служба сочинского клуба. Сообщается, что соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 30 апреля 2025 года.

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В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ 26-летний защитник в декабре пополнил состав «Сочи», сыграл за команду 27 матчей, в которых набрал пять очков — забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 16 минут 32 секунды.