Финские нападающие КХЛ закончили игровую карьеру

Коскиранта за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге играл за новосибирскую «Сибирь» и СКА. В сезоне-2016/2017 Ярно выиграл Кубок Гагарина в составе армейцев. Всего в КХЛ 36-летний хоккеист провёл 353 матча, в которых набрал 118 (73+78) очков. На чемпионате мира 2016 года в России форвард завоевал серебряные медали.