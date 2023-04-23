«Вегас» выиграл у «Виннипега» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Виннипег Джетс» на своем льду проиграл «Вегас Голден Найтс» в третьем матче серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:5.
Победную шайбу в матче забросил Майкл Амадио. Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Джек Айкел - дубль и результативная передача.
НХЛ. Плей-офф
«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 4:5 ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 0:0)
Голы: Коннор, 9:07. Нидеррайтер, 42:04. Шайфле, 54:08 (бол.). Лаури, 59:38. — Стивенсон, 2:52. Айкел, 6:18 (бол.), 30:46 (бол.). Колесар, 37:45. Амадио, 83:40.