$81.49-0.1389.35-0.11
1 час назад

«Вегас» выиграл у «Виннипега» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

Матч ТВиещё 4

«Виннипег Джетс» на своем льду проиграл «Вегас Голден Найтс» в третьем матче серии плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:5.

«Вегас» выиграл у «Виннипега» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
Фото: ТАССТАСС

Победную шайбу в матче забросил Майкл Амадио. Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Джек Айкел - дубль и результативная передача.

НХЛ. Плей-офф

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 4:5 ОТ (1:2, 0:2, 3:0, 0:0)

Голы: Коннор, 9:07. Нидеррайтер, 42:04. Шайфле, 54:08 (бол.). Лаури, 59:38. — Стивенсон, 2:52. Айкел, 6:18 (бол.), 30:46 (бол.). Колесар, 37:45. Амадио, 83:40.

Хоккей,Джек Айкел,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий