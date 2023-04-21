В «Локомотиве» сказали, планируют ли возвращать Денисенко из Северной Америки

«Вратарской группой мы довольны, где-то есть проблемы. У нас подрастает хорошая молодёжь. В нападении нужна реализация, подумаем, что нужно сделать. Защиту я бы чуть более укрепил, есть проблемы с началом атаки.



Планируем ли возвращать Денисенко из Северной Америки? Ничего не могу сказать, у них начинается плей-офф. У Григория какие-то свои планы, пока никакой информации нет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.