Канадец Дэвид Немировски стал главным тренером "Сибири"

- Дэвид Немировски - специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне, - заявил генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.