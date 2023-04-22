$81.49-0.1389.35-0.11

Канадец Дэвид Немировски стал главным тренером "Сибири"

1

Клуб Континентальной хоккейной лиги новосибирская "Сибирь" объявила о назначении канадца Дэвида Немировски на пост главного тренера команды.

Канадец Дэвид Немировски стал главным тренером "Сибири"
© Российская Газета

- Дэвид Немировски - специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне, - заявил генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.

В бытность игроком Немировски выступал в КХЛ за клубы ЦСКА, СКА, "Ак Барс", "Барыс" и "Локомотив".

В качестве тренера специалист четыре сезона проработал в нижегородском "Торпедо". Трижды выводил волжан в плей-офф. Правда, "Торпедо" вылетало уже в первом раунде (1/8 финала).

Что касается "Сибири", до Немировски команду на протяжении двух сезонов возглавлял Андрей Мартемьянов. Новосибирцы дважды выходили в плей-офф, но заканчивали борьбу за Кубок Гагарина уж в первом раунде.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий