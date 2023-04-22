Канадец Дэвид Немировски стал главным тренером "Сибири"
Клуб Континентальной хоккейной лиги новосибирская "Сибирь" объявила о назначении канадца Дэвида Немировски на пост главного тренера команды.
- Дэвид Немировски - специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид Семенович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе, главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне, - заявил генменеджер "Сибири" Кирилл Фастовский.
В бытность игроком Немировски выступал в КХЛ за клубы ЦСКА, СКА, "Ак Барс", "Барыс" и "Локомотив".
В качестве тренера специалист четыре сезона проработал в нижегородском "Торпедо". Трижды выводил волжан в плей-офф. Правда, "Торпедо" вылетало уже в первом раунде (1/8 финала).
Что касается "Сибири", до Немировски команду на протяжении двух сезонов возглавлял Андрей Мартемьянов. Новосибирцы дважды выходили в плей-офф, но заканчивали борьбу за Кубок Гагарина уж в первом раунде.