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58 минут назад

Совет директоров "Трактора" признал неудовлетворительным выступление команды в КХЛ

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Выступление челябинского "Трактора" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признано неудовлетворительным по итогам заседания совета директоров клуба. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор "Трактора" Иван Савин.

Совет директоров "Трактора" признал неудовлетворительным выступление команды в КХЛ
Фото: Пресс-служба ХК "Трактор"Пресс-служба ХК "Трактор"

"Трактор" по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

"Результат выступления команды "Трактор" по итогам заседания совета директоров признан неудовлетворительным. Алексей Волков (генеральный менеджер клуба - прим. ТАСС) представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24", - сказал Савин.

Гендиректор клуба также добавил, что положительным моментом в сезоне стал рост доходов за счет эффективной коммерческой деятельности.

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