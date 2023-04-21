Совет директоров "Трактора" признал неудовлетворительным выступление команды в КХЛ

Выступление челябинского "Трактора" в нынешнем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признано неудовлетворительным по итогам заседания совета директоров клуба. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор "Трактора" Иван Савин.

Фото: Пресс-служба ХК "Трактор" Пресс-служба ХК "Трактор"

"Трактор" по итогам регулярного чемпионата занял девятое место в Восточной конференции, не попав в плей-офф.

"Результат выступления команды "Трактор" по итогам заседания совета директоров признан неудовлетворительным. Алексей Волков (генеральный менеджер клуба - прим. ТАСС) представил принципы селекционной политики и проект команды на сезон-2023/24", - сказал Савин.