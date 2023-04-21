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Ковалев может войти в штаб Жамнова в «Спартаке»

По информации «Матч ТВ», бывший главный тренер «Куньлуня» и сборной Китая Алексей Ковалев может войти в штаб Алексея Жамнова в московском «Спартаке».

Экс главный тренер сборной Китая может войти в штаб Жамнова в «Спартаке»
© РИА Новости

В настоящее время контракт еще не подписан, но стороны ведут активные переговоры.

В этом сезоне Ковалев не работал в КХЛ. Последним местом его работы был «Куньлунь».

«Спартак» по итогам сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ занял 9 е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей офф. Жамнов был назначен главным тренером «Спартака» в марте 2023 года.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ», тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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