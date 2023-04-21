ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии — 2-1

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал казанский «Ак Барс» . Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1).

Первый период прошёл без голов. На 23-й минуте Михаил Григоренко, реализовав численное большинство, вывел армейцев вперёд. Через 28 секунд Дмитрий Воронков с передачи Даниила Журавлёва сравнял счёт. На 33-й минуте Максим Соркин после паса Прохора Полтапова во второй раз вывел вперёд ЦСКА. На 36-й минуте Антон Слепышев, реализовав большинство, забросил третью шайбу армейцев. На 46-й минуте Александр Радулов сократил отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.