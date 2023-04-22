Федоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова

«Я очень рад за Прохора. И перестановка в тройке — не случайность. Парни уже играли вместе, хоть это и было давно. Полтапов даёт дополнительные возможности Соркину и Григоренко, особенно в плане скорости. Но важно отметить, что он очень прибавил в тактическом плане, в игре, когда мы находимся без шайбы», — рассказал Фёдоров «Чемпионату».