Федоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал успешную игру своего подопечного, 20-летнего нападающего Прохора Полтапова.
«Я очень рад за Прохора. И перестановка в тройке — не случайность. Парни уже играли вместе, хоть это и было давно. Полтапов даёт дополнительные возможности Соркину и Григоренко, особенно в плане скорости. Но важно отметить, что он очень прибавил в тактическом плане, в игре, когда мы находимся без шайбы», — рассказал Фёдоров «Чемпионату».
Главный тренер армейцев добавил, что тактический аспект стал лучше удаваться всей команде.
«Это касается ситуаций, когда мы играем в давление. А Прохор развивается, растёт. Его зрелый хоккей для меня не выглядит неожиданно», — заявил главный тренер московского клуба.
При этом Фёдоров не исключает возвращения в звено Мамина.
«Просто у Максима травма, мы ждём положительных новостей», — резюмировал Сергей Фёдоров.