$81.49-0.1389.35-0.11

Фёдоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал успешную игру своего подопечного, 20-летнего нападающего Прохора Полтапова.

Федоров объяснил, с чем связана зрелая игра Полтапова
© championat

«Я очень рад за Прохора. И перестановка в тройке — не случайность. Парни уже играли вместе, хоть это и было давно. Полтапов даёт дополнительные возможности Соркину и Григоренко, особенно в плане скорости. Но важно отметить, что он очень прибавил в тактическом плане, в игре, когда мы находимся без шайбы», — рассказал Фёдоров «Чемпионату».

Главный тренер армейцев добавил, что тактический аспект стал лучше удаваться всей команде.

«Это касается ситуаций, когда мы играем в давление. А Прохор развивается, растёт. Его зрелый хоккей для меня не выглядит неожиданно», — заявил главный тренер московского клуба.

При этом Фёдоров не исключает возвращения в звено Мамина.

«Просто у Максима травма, мы ждём положительных новостей», — резюмировал Сергей Фёдоров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий