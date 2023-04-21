Хоккеист новокузнецкого «Металлурга» избил прохожего за то, что тот проявил вежливость

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Такое звериное поведение», — цитирует пострадавшего «360».