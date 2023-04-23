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Экс-тренер молодежной сборной России Филатов войдет в штаб «Авангарда» — СМИ

Владимир Филатов, работавший в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), войдет в тренерский штаб омского «Авангарда», сообщает Metaratings.ru.

Экс-тренер молодежной сборной России войдет в штаб «Авангарда»
© Матч ТВ

В нынешнем сезоне 37 летний специалист возглавлял СКА 1946, с которым в прошлом году выиграл Кубок Харламова.Также в прошлом году Филатов был главным тренером сборной России U25.

«Авангард» в этом сезоне проиграл казанскому «Ак Барсу» в финальной серии Восточной конференции КХЛ со счетом 1–4.Телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы KHL и KHL Prime транслируют матчи Фонбет Чемпионата КХЛ в прямом эфире. Также трансляции встреч доступны на сайтах sportbox.ru matchtv.ru.

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