Экс-тренер молодежной сборной России войдет в штаб «Авангарда»

В нынешнем сезоне 37 летний специалист возглавлял СКА 1946, с которым в прошлом году выиграл Кубок Харламова.Также в прошлом году Филатов был главным тренером сборной России U25.

«Авангард» в этом сезоне проиграл казанскому «Ак Барсу» в финальной серии Восточной конференции КХЛ со счетом 1–4.Телеканал «Матч ТВ» и тематические каналы KHL и KHL Prime транслируют матчи Фонбет Чемпионата КХЛ в прямом эфире. Также трансляции встреч доступны на сайтах sportbox.ru matchtv.ru.