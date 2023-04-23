В работе сайта КХЛ произошел сбой
Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги не откликается на запросы пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downforeveryoneorjustme.
По данным портала Downradar.ru, на работу сервиса жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Казани.
По предварительным данным, сбои в работе сайта наблюдаются с 15:00 мск. Предположительно, они вызваны мощной DDOS-атакой со стороны украинских хакеров, пишет Telegram-канал «Мутко против».
Ранее заметные сбои в работе сайта КХЛ наблюдались 31 июля 2020 года. В результате технической ошибки, в профайлах действующих игроков появились недостоверные данные.