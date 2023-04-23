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В работе сайта КХЛ произошел сбой

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги не откликается на запросы пользователей. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downforeveryoneorjustme.

В работе сайта КХЛ произошел сбой
© legion-media.ru

По данным портала Downradar.ru, на работу сервиса жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Казани.

По предварительным данным, сбои в работе сайта наблюдаются с 15:00 мск. Предположительно, они вызваны мощной DDOS-атакой со стороны украинских хакеров, пишет Telegram-канал «Мутко против».

Ранее заметные сбои в работе сайта КХЛ наблюдались 31 июля 2020 года. В результате технической ошибки, в профайлах действующих игроков появились недостоверные данные.

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