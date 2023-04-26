"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче плей-офф НХЛ и вышел вперед в серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Эдмонтон Ойлерз" и "Лос-Анджелес Кингс". Встреча, прошедшая на стадионе "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне, закончилась победой хозяев со счетом 6:3. За "Эдмонтон" забили Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль, Бретт Кулак, Ник Бьюгстад и Зак Хайман (дубл).

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В составе "Лос-Анджелеса" отличились Алекс Иафалло, Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд. Таким образом, "Эдмонтон" вышел вперед в серии с "Кингс" - 3:2. Следующий матч состоится в ночь на 28 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш".