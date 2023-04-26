"Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" в матче плей-офф НХЛ и вышел вперед в серии

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между "Эдмонтон Ойлерз" и "Лос-Анджелес Кингс". Встреча, прошедшая на стадионе "Роджерс Плейс" в Эдмонтоне, закончилась победой хозяев со счетом 6:3. За "Эдмонтон" забили Эвандер Кейн, Леон Драйзайтль, Бретт Кулак, Ник Бьюгстад и Зак Хайман (дубл).
В составе "Лос-Анджелеса" отличились Алекс Иафалло, Адриан Кемпе и Куинтон Байфилд. Таким образом, "Эдмонтон" вышел вперед в серии с "Кингс" - 3:2. Следующий матч состоится в ночь на 28 апреля. Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш".
В финале прошлого года хоккеисты "Колорадо" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг". "Эдмонтон" занял второе место в турнирной таблице Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), набрав 109 очков. "Лос-Анджелес" со 104 очками расположился на пятой позиции. Ранее "Даллас Старз" одержал победу над "Миннесота Уайлд".