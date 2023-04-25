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Хоккеист "Салавата Юлаева" Кадейкин продолжит карьеру в другом клубе

Уфимский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не станет продлевать контракт с одним из лучших бомбардиров команды текущего сезона нападающим Александром Кадейкиным. Об этом журналистам во вторник рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Хоккеист "Салавата Юлаева" Кадейкин продолжит карьеру в другом клубе
© ТАСС

"Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти, - сказал Баширов. - Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении. Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было".

Баширов сообщил, что "Салават Юлаев" достиг договоренности о новом контракте с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. "У нас был хороший опыт работы в этом сезоне, постарались в этих договоренностях учесть риски. Условия согласованного контракта воплне приемлемы", - подчеркнул он.

В прошедшем регулярном чемпионате 29-летний форвард в 68 матчах по системе "гол+пас" набрал 39 очков (13+26), а в пяти матчах плей-офф забил гол и отдал две передачи. Кадейкин выступает за "Салават Юлаев" с 2018 года.

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