Хоккеист "Салавата Юлаева" Кадейкин продолжит карьеру в другом клубе

"Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти, - сказал Баширов. - Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении. Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было".