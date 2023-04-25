Хоккеист "Салавата Юлаева" Кадейкин продолжит карьеру в другом клубе

Уфимский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не станет продлевать контракт с одним из лучших бомбардиров команды текущего сезона нападающим Александром Кадейкиным. Об этом журналистам во вторник рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.
"Александр провел много сезонов за клуб, мы благодарны ему за игру, помогали друг другу расти, - сказал Баширов. - Наступает такой период, когда каждому нужно что-то поменять. Обе стороны не хотели терять времени, и дальше каждый продолжит путь в своем направлении. Мы попрощались, думаю, он будет играть в другой команде. Попыток переговоров с нашей и его стороны не было".
Баширов сообщил, что "Салават Юлаев" достиг договоренности о новом контракте с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. "У нас был хороший опыт работы в этом сезоне, постарались в этих договоренностях учесть риски. Условия согласованного контракта воплне приемлемы", - подчеркнул он.
В прошедшем регулярном чемпионате 29-летний форвард в 68 матчах по системе "гол+пас" набрал 39 очков (13+26), а в пяти матчах плей-офф забил гол и отдал две передачи. Кадейкин выступает за "Салават Юлаев" с 2018 года.