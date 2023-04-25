Шестеркина назвали лучшим вратарем плей-офф НХЛ

The Athletic составил рейтинг лучших вратарей серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он приводится на сайте издания.

© Lenta.ru

Возглавил рейтинг российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. В четырех матчах 27-летний спортсмен отразил 96 из 102 бросков по воротам. На второй строке оказался вратарь «Бостон Брюинс» Линус Ульмарк, замкнул тройку Джейк Эттингер из «Даллас Старс».

В топ-10 также вошли еще три россиянина: вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский расположился на пятом месте, Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс» — на девятом, а Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» — на десятом.