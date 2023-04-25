Кучеров сравнялся с Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ

"Тампа" в ночь на вторник дома проиграла "Торонто" в овертайме со счетом 4:5 в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ноэль Аччари (25-я минута), Остон Мэттьюс (50, 53), Морган Райлли (57) и Александр Керфут (65). У проигравших отличились Алекс Киллорн (10, 39), Михаил Сергачев (19) и Стивен Стэмкос (32). Канадский нападающий "Тампы" Брэндон Хэгел не сумел реализовать буллит на восьмой минуте первого периода. Илья Самсонов стал вторым голкипером в истории "Торонто", который отразил буллит в матче плей-офф, ранее это удавалось канадцу Феликсу Потвину во второй игре первого раунда против "Чикаго" в 1995 году. Всего россиянин в прошедшем матче отразил 27 бросков из 31.

Сергачев также отметился результативной передачей, его одноклубник нападающий Никита Кучеров записал на свой счет два результативных паса. Форвард довел количество набранных очков в матчах плей-офф до 160 (53 шайбы + 107 передач) и вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, сравнявшись по этому показателю с четырьмя канадцами - третьим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ Горди Хоу, четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Майком Босси, победителями Кубка Стэнли Элом Макиннисом и Бобби Смитом.