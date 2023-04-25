Гендиректор «Салавата» прокомментировал допинговый скандал

«Соглашусь, что это даже большая проблема, чем подведение итогов чемпионата. Пока в силу положений РУСАДА мы не можем комментировать расследование, мы находимся в полном контакте с организацией, с КХЛ, с МХЛ. Для нас это огромная проблема. Мы провели внутреннее расследование, и пока нет никаких причин утверждать, что приём препаратов был преднамеренным. Других подробностей пока рассказать не можем», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.