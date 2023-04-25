Лидеры «Витязя» прокомментировали продление контрактов с командой

Лидеры «Витязя» Александр Яремчук, Ярослав Бусыгин и Станислав Яровой прокомментировали продление контрактов с подмосковным клубом.

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«Новый двухгодичный контракт с «Витязем» — для меня возможность вновь заявить о нашей команде в лучших тонах и показать бомбардирские возможности. Сейчас нахожусь на сборах в Новогорске в составе команды «Россия-25». Пока проводились тренировки в зале. Сегодня у нас медицинское обследование в Москве. В четверг впервые выходим на лёд.

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Ещё на прошлой неделе вновь приступил к тренировкам в Балашихе после небольшой паузы. Мы катались вместе с молодёжной командой и игроками основы «Витязя». На лёд выходили Владислав Кара и Иван Зинченко — они со мной в сборной, а также Владислав Валенцов. Неделю после окончания весенних сборов основной команды я провёл у себя дома в Сургуте. У меня там живут родители и брат Валентин", — приводит слова Яремчука официальный телеграм-канал «Витязя».

«Сейчас я у себя на родине в Коркино Челябинской области. Основное у меня — это учёба. Учусь на тренера в Уральском государственном университете физической культуры. В Коркино катаюсь три-четыре раза в неделю по часу-полтора. На прошлой неделе с ребятами 2010 года рождения провёл мастер-класс, сам руководил процессом. Помогла подготовка в Балашихе с нашим тренером Артёмом Оленевым и ребятами из «Витязя», когда мы тоже проводили мастер-класс, и тоже для ребят 2010 г.р. Очень рад продолжить выступления в родном клубе. В следующем сезоне ставлю перед собой задачу играть ещё лучше и больше побеждать с командой!» — сказал Бусыгин.