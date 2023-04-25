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«Чайка» во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова

Время-Н «Чайка» во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова

«Чайка» во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова
© Betassist

В МХЛ определился победитель.

В Нижнем Новгороде на стадионе им. Виктора Коноваленко завершился шестой матч финальной серии МХЛ. Местная «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Поединок закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев. Причём, победную шайбу они забросили в овертайме.

На 5-й минуте первого периода счёт открыл Глеб Трикозов. Ему ассистировал Артём Мурылёв.

Во втором периоде командам не удалось отличиться. А на 6-й минуте третьего периода Артём Мисников восстановил равновесие в счёте. Баллы за передачи собрали Егор Виноградов и Богдан Конюшков.

Уже через 30 секунд «Чайку» вперёд вывел Василий Атанасов, которому ассистировал Захар Зиминов. На 12-й минуте периода счёт сравнял Тимофей Давыдов, которому ассистировали Илья Рейнгардт Артём Мурылёв. А точку в матче и серии на 11-й минуте поставил Виноградов.

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