Время-Н «Чайка» во второй раз в истории выиграла Кубок Харламова

В МХЛ определился победитель.

В Нижнем Новгороде на стадионе им. Виктора Коноваленко завершился шестой матч финальной серии МХЛ. Местная «Чайка» принимала «Омских Ястребов». Поединок закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев. Причём, победную шайбу они забросили в овертайме.

На 5-й минуте первого периода счёт открыл Глеб Трикозов. Ему ассистировал Артём Мурылёв.

Во втором периоде командам не удалось отличиться. А на 6-й минуте третьего периода Артём Мисников восстановил равновесие в счёте. Баллы за передачи собрали Егор Виноградов и Богдан Конюшков.