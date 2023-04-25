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Главный тренер «Ак Барса» назвал причину снятия с игры Вячеслава Войнова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победного матча с ЦСКА (2:1) назвал причину снятия с игры защитника казанцев Вячеслава Войнова.

Главный тренер «Ак Барса» назвал причину снятия с игры Вячеслава Войнова
© Чемпионат.com

«Снятие Войнова – это реакция на гол ЦСКА? Нет. Ему попала шайба, он поехал на снимок. Мы не знаем, ч

Ключевым моментом могло стать удаление Юдина? Пока не успел с ним поговорить. Сейчас пускай поостынет, а завтра поговорим. Буду ли его ругать? Не знаю. Что тут ругать, он на эмоциях это сделал.

Насколько сильно переживал, показалось, что не было эмоций? Я как обычно стою», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в финальной серии 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч состоится в Москве, послезавтра, 27 апреля. Встреча запланирована на 19:30 мск.

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