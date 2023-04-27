Фетисов жестко раскритиковал рекомендации МОК: пошли все на фиг

"Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать – за какой клуб и общество. С какой стати сейчас кто-то будет заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость. Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием – с флагом и гимном, и никаких других не предлагать", - передает слова Фетисова "Вечерняя Москва".