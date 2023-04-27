"Флорида" вновь сократила отставание от "Бостона" в серии плей-офф НХЛ

"Флорида" в овертайме со счетом 4:3 обыграла "Бостон" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг в Бостоне.

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Бобровский показал третий результат в истории "Флориды" по количеству отраженных бросков в матчах, когда команда может проиграть серию плей-офф. Больше него сейвов в подобных встречах совершали только канадец Роберто Луонго (49) и американец Джон Ванбисбрук (55).

Маршанд отметился заброшенной шайбой в домашнем матче плей-офф восьмой раз подряд. Он стал лишь четвертым игроком в истории НХЛ, которому удалось преодолеть данную отметку. Также подобное удавалось пятикратному обладателю Кубка Стэнли канадцу Ги Лафлёру (8), 10-кратному победителю НХЛ канадцу Жану Беливо (9) и двукратному обладателю Кубка Стэнли и лучшему бомбардиру "Питтсбурга" канадцу Марио Лемье (15).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Бостона". Следующая встреча пройдет во Флориде в ночь на 29 апреля. "Бостон" стал победителем регулярного чемпионата, "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.