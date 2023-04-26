Флаги РФ и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023

Государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира-2023 в Латвии и Финляндии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения соревнований, сообщает «Прессбол» со ссылкой на главу латвийского оргкомитета Эдгарса Бунциса.

При этом на матчи чемпионата мира на «Арена-Рига» будет разрешено проносить украинский флаг, и он будет равнозначен латвийскому флагу.