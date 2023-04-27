«Сиэтл» повторил рекорд НХЛ 105-летней давности

В Денвере (штат Колорадо, США) минувшей ночью состоялся пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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Счёт в матче был открыт на седьмой минуте второго периода после отличного броска нападающего «Сиэтла» Моргана Гики. На данный момент «Кракен» удалось открывать счёт во всех пяти матчах серии с «Колорадо». Интересно, что «морские чудища» впервые в своей истории выступают в плей-офф.

По информации пресс-службы НХЛ «Сиэтл» повторил достижение «Торонто Аренас», установленное 105 лет назад, став второй командой в истории НХЛ, забрасывающей первой в каждом из первых пяти матчей плей-офф.