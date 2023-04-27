«Трактор» продлил контракт с Телегиным

Летом-2020 Телегин подписал соглашение с «Трактором» и в дебютном сезоне в КХЛ провёл под руководством Анвара Гатиятулина 44 матча, набрав 10 (3+7) очков. В прошедшем сезоне защитник «Трактора» провёл в КХЛ 58 матчей и набрал 22 (5+17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ. Всего в КХЛ Телегин провёл 168 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка с показателем полезности «+18».