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«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным

«Трактор» продлил контракт с защитником Сергеем Телегиным, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком до о конца сезона-2024/2025.

«Трактор» продлил контракт с Телегиным
© ХК "Трактор"

Летом-2020 Телегин подписал соглашение с «Трактором» и в дебютном сезоне в КХЛ провёл под руководством Анвара Гатиятулина 44 матча, набрав 10 (3+7) очков. В прошедшем сезоне защитник «Трактора» провёл в КХЛ 58 матчей и набрал 22 (5+17) очка, установив личный рекорд результативности за один полный сезон в КХЛ. Всего в КХЛ Телегин провёл 168 матчей, в которых набрал 44 (12+32) очка с показателем полезности «+18».

22-летний хоккеист регулярно вызывался в национальную сборную страны, за которую провёл 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

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