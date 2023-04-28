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«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2026 года.

«Автомобилист» продлил контракт с защитником Ефимом Гуркиным
© Чемпионат.com

Гуркин уже провёл в Екатеринбурге четыре сезона. За это время опытный защитник принял участие в 284 матчах КХЛ, в которых набрал 54 (9+45) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач. В плей-офф на счету Гуркина одна результативная передача в семи матчах серии с «Металлургом».

Всего в КХЛ 30-летний защитник провёл 493 матча, в которых набрал 123 очка — забросил 24 шайбы и отдал 99 результативных передач с показателем полезности «+9».

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