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«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором ЦСКА принимал «Ак Барс». Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали казанцы.

«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Кубка Гагарина
© РИА Новости

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Артём Галимов с передачи Никиты Евсеева. Это шайба стала для Галимова первой в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.

В конце второй двадцатиминутки преимущество гостей удвоил Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Юдина и Дмитрия Кагарлицкого.

В конце третьего периода окончательный счёт установил Никита Дыняк, забросив в пустые ворота.

Таким образом, счёт в финальной серии Кубка Гагарина стал равным 3-3. Седьмая, решающая, встреча состоится послезавтра, 29 апреля в Казани. Встреча начнётся на стадионе «Татнефть-Арена» в 17:00 мск.

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