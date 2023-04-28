$81.56-0.0790.20+0.06

В номере Ничушкина была найдена женщина, нуждающаяся в госпитализации — The Denver Post

В номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации, сообщает The Denver Post.

В номере Ничушкина нашли нуждающуюся в госпитализации женщину
© NHL.COM

По данным источника, сотрудники клуба нашли девушку, когда решили проверить комнату Ничушкина в отеле в Сиэтле. Врач команды почувствовал, что она была слишком пьяна, чтобы безопасно покинуть отель на такси, и позвонил в службу спасения. Позже девушку доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул расположение клуба из за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле в пятницу.

Пропажа Ничушкина в НХЛ: его отвезли в аэропорт под охраной, никто не знает, где он, факты и слухи

Ничушкин не принял участия в третьем, четвёртом и пятом матчах серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:4, 2:3 ОТ, 2:3; 2-3 в серии). Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий