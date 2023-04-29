Капризову разбили лицо в матче НХЛ с "Далласом"

В ночь на 29 апреля по московскому времени состоялся шестой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Миннесотой Уайлд" и "Даллас Старз".

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Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Далласа". "Старз" вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, завершив матч с показателем полезности -2, нанеся три броска по воротам. Хоккеисты "Далласа" жестко опекали Капризова и в одном из эпизодов разбили ему нос. Арбитры оставили эпизод без внимания, а россиянин показывал судьям, что его ударили локтем в лицо.