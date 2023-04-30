Два очка Тарасенко помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси"

Мика Зибанеджад во втором игровом отрезке вывел свою команду вперед. В качестве одного из ассистентов ему выступил российский нападающий Владимир Тарасенко . Спустя восемь минут россиянин отличился сам.

В третьем периоде Баркли Гудроу сделал счет 4:1, а через пять минут Брэйден Шнайдер отправил пятую шайбу в ворота соперника. За пять минут до окончания встречи Доусон Мерсер сумел поразить второй шайбой ворота Игоря Шестеркина. Благодаря этой победе "Рейнджерс" сравнивает счет в четвертьфинальной серии (3:3). Следующий матч между этими командами пройдет 2 мая. Стоит отметить, что набравший два очка в этом матче Тарасенко перебрался в "Рейнджерс" в 2023 году.