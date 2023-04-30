Два очка Тарасенко помогли "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси"

Сегодня в рамках шестого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду принимал "Нью-Джерси Дэвилз".
Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2. Гости вышли вперед на 12-й минуте встречи благодаря голу Кертиса Лазара. Крис Крайдер сумел сравнять счет на последней минуте первого периода.
Мика Зибанеджад во втором игровом отрезке вывел свою команду вперед. В качестве одного из ассистентов ему выступил российский нападающий Владимир Тарасенко. Спустя восемь минут россиянин отличился сам.
В третьем периоде Баркли Гудроу сделал счет 4:1, а через пять минут Брэйден Шнайдер отправил пятую шайбу в ворота соперника. За пять минут до окончания встречи Доусон Мерсер сумел поразить второй шайбой ворота Игоря Шестеркина. Благодаря этой победе "Рейнджерс" сравнивает счет в четвертьфинальной серии (3:3). Следующий матч между этими командами пройдет 2 мая. Стоит отметить, что набравший два очка в этом матче Тарасенко перебрался в "Рейнджерс" в 2023 году.
Ранее сообщалось, что "Тампа" в овертайме уступила "Торонто" и покинула плей-офф НХЛ.