Стали известны подробности инцидента с девушкой в номере Ничушкина

Пьяная девушка, найденная в номере российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, оказалась россиянкой, родившейся на Украине. Об этом сообщает «КП Спорт» со ссылкой на газету The Denver Post.

Сама девушка заявила, что ей не следовало приезжать в США, поскольку «какой-то плохой парень» отобрал у нее паспорт. Кроме того, в полицейском рапорте утверждается, что она ударила врача хоккейной команды, однако тот не выдвинул обвинений.

Кроме того, пока не ясно, где находится сам Валерий Ничушкин. 25 апреля он покинул расположение «Колорадо». Вместе с тем позднее его агент опроверг эту информацию.