«Йокерит» обязали выплатить долги по контрактам КХЛ

Ассоциация хоккея Финляндии обязала «Йокерит» выплатить долги по контрактам КХЛ, чтобы играть во второй финской лиге, сообщает Ilta-Sanomat.

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Клубу придётся выложить компенсацию за расторжение контрактов с тренерами Антти Пеннаненом, Тони Вирре, Пекке Кангасалусом и Маркусом Кеттерером, у которых были соглашения с «Йокеритом» на этот и следующий сезон. Общая сумма составляет € 125 тыс.

Сообщается, что тренеры потребовали компенсации, а Ассоциация хоккея с шайбой поставила условие выступление «Йокерита» во второй лиге Финляндии в зависимость от выплаты компенсации. Генеральный менеджер «Йокерита» Микко Саарни, объявил, что «Йокерит» обязуется выплатить компенсацию.