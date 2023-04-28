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Бахмутов о ситуации вокруг Ничушкина: Прочитал новости, не сразу поверил

Бывший нападающий питерского СКА Игорь Бахмутов высказался по поводу ситуации вокруг российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

Бахмутов о ситуации вокруг Ничушкина: Прочитал новости, не сразу поверил
© Спорт день за днем

Ничушкин покинул расположение команды из-за «инцидента с алкоголем». 28 апреля, ночью, в номере отеля российского хоккеиста обнаружили пьяную девушку, которая нуждалась в госпитализации.

«Честно, я когда прочитал новости, не сразу поверил. Ничушкин опытный спортсмен, он знает, как себя надо вести. Очень странная ситуация, ещё и в разгар плей-офф. В такие моменты надо учитывать интересы команды» - приводит слова Бахмутова Legalbet.

Также Бахмутов отметил, что давно не случалось подобных громких и резонансных событий. Он сказал, что этот инцидент не повлияет на его карьеру.

В сезоне НХЛ 2022/2023 Ничушкин сыграл 20 матчей, забил 9 шайб и отдал 6 голевых передач.

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