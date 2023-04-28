Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб. Чеботарев остался гендиректором, Якубов стал спортивным директором
Олег Браташ назначен на пост главного тренера «Лады».
В тренерский штаб тольяттинского клуба вошел Павел Десятков, который, возглавляя «Сокол», дошел до финала ВХЛ в этом сезоне, уступив «Химику».
Спортивным директором «Лады» стал Рафик Якубов.
«В «Ладе» согласована кандидатура на пост главного тренера – Олег Браташ. Тренер – Павел Десятков, спортдиректор – Рафик Якубов.
Подписание контрактов ожидается пятого мая. Контракты у всех согласованы на два сезона.
Мои полномочия также продлены на два года», – сказал генеральный директор клуба Александр Чеботарев.
Напомним, что в следующем сезоне «Лада» будет выступать в КХЛ.
Браташ возглавил «Ладу», Десятков вошел в тренерский штаб. Чеботарев остался гендиректором, Якубов стал спортивным директором
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