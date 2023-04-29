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"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

"Каролина Харрикейнз" одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и продолжит борьбу за Кубок Стэнли.

"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ
© Официальный сайт НХЛ

В шестом матче серии "Каролина" взяла над соперниками верх в овертайме со счетом 2:1. В составе победителей отличились Себастьян Ахо и Пол Штястны. Гол "Каролины" забил Кэл Клаттербак. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил в прошедшей встрече 39 бросков из 41. "Каролина Харрикейнз" выиграл серию со счетом 4-2. В следующем раунде он сыграет с победителем в противостоянии "Нью-Джерси Дэвилз" - "Нью-Йорк Рейнджерс".

Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Колорадо Эвеланш". В финале прошлого года хоккеисты "Колорадо" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг".

Ранее капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ответил на вопрос, что позитивного было в прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 74 матчах лиги, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.

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