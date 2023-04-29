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ЦСКА второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в субботу в гостях обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 в седьмом матче финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. 29 апреля общество ЦСКА празднует 100-летний юбилей.

ЦСКА второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина
© ТАСС

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (31) и Даррен Диц (32). У проигравших отличились Кирилл Петров (20) и Дмитрий Воронков (28).

Серия завершилась победой ЦСКА со счетом 4-3, красно-синие седьмой раз подряд одержали победу в седьмом матче серии плей-офф. Армейцы в завершившемся плей-офф сыграли 27 матчей - это самый долгий путь к Кубку Гагарина в истории КХЛ. Прежний рекорд принадлежал "Авангарду", в 2021 году омичи завоевали трофей в 24-м матче плей-офф. Армейцы стали обладателями Кубка Гагарина в третий раз в истории, по числу побед команда сравнялась с "Ак Барсом", который ранее был единоличным рекордсменом.

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