«Ак Барс» предложил Билялетдинову новый контракт
«Ак Барс» предложил Зинэтуле Билялетдинову новый контракт.
Об этом рассказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.
«Мы сделали ему [Билялетдинову] предложение», – сказал Валиуллин после матча с ЦСКА в финале Кубка Гагарина (2:3, 3-4 в серии).
Он также добавил, что «Ак Барс» хотел бы видеть в структуре клуба Даниса Зарипова.
Билялетдинов занимал пост главного тренера «Ак Барса» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год и трижды приводил казанскую команду к победам в Кубке Гагарина.
27 декабря 2022 года клуб объявил о назначении специалиста до конца сезона. С ним «Ак Барс» дошел до финала плей-офф КХЛ.
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