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«Ак Барс» предложил Билялетдинову новый контракт

«Ак Барс» предложил Зинэтуле Билялетдинову новый контракт.

«Ак Барс» предложил Билялетдинову новый контракт
© Sports.ru

Об этом рассказал генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.

«Мы сделали ему [Билялетдинову] предложение», – сказал Валиуллин после матча с ЦСКА в финале Кубка Гагарина (2:3, 3-4 в серии).

Он также добавил, что «Ак Барс» хотел бы видеть в структуре клуба Даниса Зарипова.

Билялетдинов занимал пост главного тренера «Ак Барса» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год и трижды приводил казанскую команду к победам в Кубке Гагарина.

27 декабря 2022 года клуб объявил о назначении специалиста до конца сезона. С ним «Ак Барс» дошел до финала плей-офф КХЛ.

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