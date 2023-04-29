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Американский хоккеист "Динамо" прокомментировал решение получить гражданство РФ

Американский защитник хоккейного клуба «Динамо» Москва Бреннан Менелл прокомментировал новость о его желании получить гражданство России. Его слова передает «Матч ТВ».

Хоккеист Менелл прокомментировал решение получить гражданство РФ
© КХЛ

«Я никогда не играл за сборную где либо еще, поэтому, насколько я понимаю, я мог бы играть за сборную России. Хотя уже есть много отличных российских игроков, так что, на мой взгляд, было бы сложно попасть туда», — сказал Менелл.

Ранее спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.

В середине апреля американец продлил контракт со столичным клубом, подписав трехлетнее соглашение. В сезоне-2022/23 25-летний защитник в 44 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 24 очка (две шайбы + 22 результативные передачи), а в шести играх плей-офф отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что со следующего сезоне клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех легионеров, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Армения).

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