Предполагаемый парень Загитовой принял решение уехать в НХЛ
Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков принял решение поехать в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В субботу его команда уступила в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 2:3. Воронков отметился заброшенной шайбой. Российский форвард подпишет двухлетний контракт с "Коламбусом". Он был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Стоит отметить, что за "Коламбус" играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Дмитрий Воронков выступает за "Ак Барс" с 2018 года. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.
В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 54 матча, отметившись 18 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами, в плей-офф - 12 очков в 24 матчах. Напомним, в СМИ сообщалось, что фигуристка Алина Загитова состоит в отношениях с Дмитрием Воронковым, но спортсмены не подтверждали эту информацию.
Ранее игрок ЦСКА Прохор Полтапов восхитился Александром Радуловым и захотел получить от него "леща".