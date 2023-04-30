Предполагаемый парень Загитовой принял решение уехать в НХЛ

В субботу его команда уступила в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА со счетом 2:3. Воронков отметился заброшенной шайбой. Российский форвард подпишет двухлетний контракт с "Коламбусом". Он был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Стоит отметить, что за "Коламбус" играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Дмитрий Воронков выступает за "Ак Барс" с 2018 года. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России.