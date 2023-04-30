Дубль Костина помог «Ойлерз» победить в серии против «Кингз»

Звёздный нападающий гостей Коннор Макдэвид открыл счёт в самом начале встречи. Защитник хозяев Шон Дурзи сравнял счёт на 9-й минуте. Далее российский нападающий «Ойлерз» Клим Костин вывел гостей вперёд, забив на 13-й минуте. Затем Леон Драйзайтль удвоил преимущество во втором периоде, но Адриан Кемпе и Кевин Фиала снова сделали счёт ничейным ещё до середины встречи. На 31-й минуте Костин снова вывел гостей вперёд и оформил дубль. Но уже на 48-й минуте Филипп Дано снова сделал счёт равным. В итоге на 57-й минуте нападающий гостей Кайлер Ямамото забросил победную шайбу.