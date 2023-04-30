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Президент ЦСКА анонсировал трансферы новых игроков сразу после победы в Кубке Гагарина

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович после завоевания второго кряду Кубка Гагарина заявил, что армейцы уже приступают к комплектации команды на следующий сезон. Накануне, 29 апреля, красно-синие победили «Ак Барс» в решающем, седьмом матче финала плей-офф КХЛ со счётом 3:2.

В ЦСКА анонсировали трансферы новых игроков после победы в Кубке Гагарина
© betassist.ru

«ЦСКА был лучше по движению, по броскам, по времени держания шайбы. Это заслуженная победа. Но уже завтра открывается трансферное окно. Никакого отдыха! Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений, как мне кажется, будет немного», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».

ЦСКА завоевали второй титул чемпиона КХЛ подряд. Оба Кубка Гагарина армейцы выиграли в семиматчевых сериях. В прошлом сезоне подопечные Сергея Фёдорова в решающей серии сезона оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

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