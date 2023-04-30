В ЦСКА анонсировали трансферы новых игроков после победы в Кубке Гагарина

«ЦСКА был лучше по движению, по броскам, по времени держания шайбы. Это заслуженная победа. Но уже завтра открывается трансферное окно. Никакого отдыха! Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений, как мне кажется, будет немного», — приводит слова Есмантовича «Матч ТВ».