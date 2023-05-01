Хоккеисты ЦСКА сходили в баню с Кубком Гагарина

Игроки хоккейного клуба ЦСКА продолжают праздновать завоевание Кубка Гагарина. Хоккеисты сходили в баню вместе с трофеем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

© Соцсети

«Кубок и баня отлично сочетаются! С легким паром, чемпионы», — говорится в сообщении.

В субботу, 29 апреля, ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Стоит отметить, что по ходу сезона красно-синие провели также семиматчевые серии плей-офф против череповецкой «Северстали» в 1/8 и ярославского «Локомотива в 1/4.