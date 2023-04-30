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«Трактор» объявил об уходе Пулккинена, Бывальцева, Проскурякова и еще 4 игроков

«Трактор» объявил об уходе Теему Пулккинена, Алексея Бывальцева и еще 5 игроков.

«Трактор» объявил об уходе семи игроков
© Sports.ru

«Алексей Бывальцев, Теему Пулккинен, Кирилл Капустин, Игорь Исаев, Роман Манухов, Александр Брынцев и Илья Проскуряков покидают «Трактор».

Благодарим каждого хоккеиста за хорошую работу и вклад в командные результаты. Успехов в дальнейшей карьере», – говорится в телеграм-канале челябинцев.

В минувшем сезоне «Трактор» не вышел в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

29-летний Бывальцев стал вторым бомбардиром команды, набрав 39 (15+24) очков в 68 играх.

31-летний Пулккинен был единственным представителем Финляндии в лиге. У него 27 (15+12) баллов в 63 играх.

36-летний Проскуряков сыграл за клуб после 10-летнего перерыва, всего проведя 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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