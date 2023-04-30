«Трактор» объявил об уходе семи игроков

«Трактор» объявил об уходе Теему Пулккинена, Алексея Бывальцева и еще 5 игроков.

© Sports.ru

В минувшем сезоне «Трактор» не вышел в плей-офф, заняв 9-е место в Восточной конференции.

29-летний Бывальцев стал вторым бомбардиром команды, набрав 39 (15+24) очков в 68 играх.

31-летний Пулккинен был единственным представителем Финляндии в лиге. У него 27 (15+12) баллов в 63 играх.