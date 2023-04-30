СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.



Однако время неумолимо движется вперёд, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаёмся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.



В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.