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СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта

СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта, сообщил в своём телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

СКА и нападающий Никита Гусев договорились о расторжении контракта
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Это далеко не самое простое решение, но мы верим, что верное для всех. Никита Гусев останется важной частью истории СКА. Вместе мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, выиграли золото на Олимпиаде в Пхёнчхане. На протяжении долгих лет Гусев помогал армейцам одерживать победы, стал лучшим бомбардиром за всю историю клуба, но и СКА помог Никите полностью раскрыть свой потенциал. Именно в Петербурге в него полностью поверили и помогли стать тем Гусевым, которого все знают сегодня.

Однако время неумолимо движется вперёд, меняется хоккей, повышаются требования к игрокам. Мы расстаёмся с Никитой на хорошей ноте — в этом сезоне ему удалось побить клубный рекорд по количеству набранных очков, а команда завоевала Кубок Континента.

В Петербурге всегда будут с уважением и теплотой относиться к Никите Гусеву. Желаю ему успешного продолжения карьеры!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ 30-летний нападающий провёл за СКА 37 игр, в которых отметился 23 шайбами и 26 результативными передачами, набрав в общей сложности 49 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев сыграл 13 матчей, в которых набрал 12 (5+7) результативных баллов.

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