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Агент Гусева отреагировал на слухи о проблемах хоккеиста с алкоголем

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий наряду с Юрием Николаевым в агентстве Winners интересы нападающего Никиты Гусева отреагировал на слухи о проблемах хоккеиста с алкоголем.

Агент Гусева отреагировал на слухи о проблемах хоккеиста с алкоголем
© Чемпионат.com

«Слухи о проблемах с алкоголем? Пусть это останется на совести тех корреспондентов и СМИ, которые это писали и об этом говорили. Как мы видим, со стороны СКА никаких официальных заявлений не было. Комментировать слухи не имеет смысла, на рынке достаточно клубов, которые заинтересованы в услугах Гусева.

Он действительно хочет играть в Москве? Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.

Полное интервью с Юрием Николаевым и Александром Черных читайте на «Чемпионате» завтра, 1 мая.

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