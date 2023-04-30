Агент Гусева отреагировал на слухи о проблемах хоккеиста с алкоголем

«Слухи о проблемах с алкоголем? Пусть это останется на совести тех корреспондентов и СМИ, которые это писали и об этом говорили. Как мы видим, со стороны СКА никаких официальных заявлений не было. Комментировать слухи не имеет смысла, на рынке достаточно клубов, которые заинтересованы в услугах Гусева.



Он действительно хочет играть в Москве? Мы рассматриваем предложения всех клубов, но более предпочтительным вариантом является московский регион», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.