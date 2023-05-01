«Нефтехимик» покинул голкипер Александр Судницин

«Мы благодарим Судницина за пять сезонов совместной самоотверженной и честной работы. 61 победа, 14 «сухарей», почти 10 тысяч минут на льду, и самое главное – любовь болельщиков стаи! Желаем Александру только успехов в дальнейшей карьере!», — сказано в сообщении «Нефтехимика».