«Автомобилист» объявил тренерский штаб на сезон-2023/2024
Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.
Главный тренер Николай Заварухин, тренеры Владимир Воробьёв, Олег Ореховский и Алексей Кривченков продолжают работу в «Автомобилисте». В штаб главной команды вошли два новых специалиста – тренер вратарей Вадим Тарасов и тренер по ОФП Алексей Рябков.
Тренерский штаб «Автомобилиста» в сезоне-2023/2024: Главный тренер – Николай Заварухин; Тренеры – Владимир Воробьёв, Олег Ореховский, Алексей Кривченков; Тренер вратарей – Вадим Тарасов; Тренер по ОФП – Алексей Рябков; Видео-тренер – Артём Ширгазиев.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» уступил в первом раунде плей-офф магнитогорскому «Металлургу» (3-4).