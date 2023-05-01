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Морозов, Пресс и Тимашов покинули «Северсталь»

Нападающий Егор Морозов, защитники Робин Пресс и Николай Тимашов покидают «Северсталь», сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

Трое игроков покинули «Северсталь»
© Чемпионат.com

28-летний Морозов провёл в регулярке 47 матчей, в которых набрал 20 (7+13) очков, в плей-офф за семь матчей форвард отметился тремя (2+1) результативными баллами.

28-летний шведский защитник сыграл за «Северсталь» 64 встречи в регулярке и семь — в розыгрыше Кубка Гагарина. В этих матчах Пресс записал на свой счёт 48 (13+35) очков.

У Тимашова в составе череповецкого клуба 10 (4+6) очков за 57 игр в регулярном сезоне и одна заброшенная шайба в пяти играх плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Северсталь» в первом раунде Кубка Гагарина — 2023 уступила ЦСКА со счётом 3-4 в серии.

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